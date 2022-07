Rolando Mandragora è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina che ha vinto il duello di mercato con il Torino.

Rolando Mandragora con un lungo messaggio sui social dice addio al Torino nonostante si sia trovato molto bene nella squadra piemontese. “È arrivato il momento dei saluti. Sarebbe difficile spiegare in un semplice messaggio quello che di bello ho vissuto in questo anno e mezzo. È stato un percorso fatto di difficoltà ma anche di momenti belli e ricchi di soddisfazioni”.

IM_Ivan_Juric

“Torino mi ha dato tanto, tantissimo. Lascio con immensa gratitudine e una certezza: quella di aver dato sempre tutto e l’unico rammarico è di non sapere se a oggi sono riuscito a restituire tutto l’affetto che voi avete dato a me. Vi sarò sempre grato e sarò sempre grato a questa città. Voglio ringraziare in particolar modo voi tifosi, la proprietà, il mister, lo staff e il personale del club: magazzinieri, fisioterapisti, cuochi e dirigenti, perché senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile. Grazie di tutto, Rolando”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG