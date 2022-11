Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dei bianconeri e di Allegri

JUVE-INTER – «Mi piacerebbe andare a vedere la partita allo Stadium. In caso contrario, la guarderò in televisione: non mi perdo una gara della Juventus».

ALLEGRI – «Sì, ma non parliamo della stagione. È un ottimo tecnico e credo che possa ribaltare la situazione. Mi sono divertito in ogni allenamento con lui. E che sfide a basket: lui pensa di giocare bene, ma io gli ho dimostrato che non è così bravo come crede…».

