Manfredini esalta Allegri: «Ha fatto una super battuta sull’Inter. Può non piacere, ma…». Le parole in esclusiva

Manfredini in esclusiva a Juventusnews24 ha detto la sua sulla battuta fatta da Allegri sull’Inter dopo Juve Sassuolo.

LE PAROLE – «Ti parlo di Allegri allenatore: può essere antipatico, può essere simpatico… perchè a molti risulta antipatico e a molti non piace. Però poi dobbiamo guardare i fatti e quelli dicono tutt’altro. Quella è un’altra super battuta. Lui è bravo, a modo suo è bravo. Può non piacere come allenatore ma lui si basa molto sul risultato e il calcio è risultato. Il gioco non sarà bellissimo, anche se sta migliorando un pochino. Lui dice una cosa che a me piace: si parla alla fine e alla fine, ad oggi, sta arrivando quello che diceva. La Juve è in semifinale di Coppa Italia, è seconda in campionato a -2 dall’Inter, sta migliorando un pochino il gioco, non tantissimo, ma rispetto ad inizio stagione va meglio. Io trovo poche cose da dirgli, poi ti dico sono tutti esteti del calcio e vogliono il bel gioco».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI MANFREDINI

