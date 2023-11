Manfredonia avvisa la Juve: «Chiesa è da Premier League». Le dichiarazioni dell’ex in esclusiva

Intervistato da Juventusnews24.com, così Lionello Manfredonia ha parlato di Federico Chiesa.

CHIESA JUVE – «Chiesa è un giocatore da campionato inglese, ha il ritmo da Premier League. Sicuramente ha il motore giusto per scenari importanti e potrà essere decisivo anche contro l’Inter. L’importante è saper sfruttare al meglio le sue caratteristiche come sta facendo Spalletti in Nazionale».

