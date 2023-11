Orlando incorona un bianconero: «Straordinario, è il più forte!». Le dichiarazioni su Federico Chiesa

A TMW Radio, l’ex calciatore Massimo Orlando ha esaltato Chiesa. Le parole sull’attaccante della Juve.

ORLANDO – «Sono anni che lo penso, al di là degli infortuni. All’Europeo è stato lui il vero protagonista. Per qualità, come sta bene, è il più forte, ha uno strappo clamoroso e vede la porta come pochi. È un giocatore straordinario, il più forte talento che abbiamo ora».

The post Orlando incorona un bianconero: «Straordinario, è il più forte!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG