Rocchi risponde a Sticchi Damiani: «Noi usiamo il regolamento, non il buonsenso». Le parole del designatore degli arbitri

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, aveva tuonato contro arbitri e Var dopo Lecce–Milan. Ecco la risposta di Rocchi durante un incontro organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento.

ROCCHI – «Sono sempre per la valutazione in campo, e in quel caso la tecnologia non c’entra più. È chiaro che dobbiamo oggettivizzare il più possibile, anche perché c’é l’immediatezza della situazione, il giocatore ha preso la posizione e segnato una rete… Situazione di immediatezza. Usare il buonsenso? Non si può utilizzare il buonsenso al posto del regolamento. Quanto accaduto in Lecce-Milan è normato, codificato. La sala VAR é dovuta intervenire per far applicare il regolamento».

