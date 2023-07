Le parole di Lionello Manfredonia, ex compagno di squadra di Vincenzo D’Amico, sulla scomparsa dell’ex Lazio. I dettagli

Lionello Manfredonia, ex calciatore della Lazio, ha parlato di Vincenzo D’Amico a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «D’Amico era un punto di riferimento, ma con me, proprio come Giordano, è sempre stato molto alla mano. Era solare, sempre pronto ad aiutare. Cercava sempre di sdrammatizzare. L’ho sentito l’ultima volta non più di un mese fa e mi diceva che stava migliorando. Per questo sono rimasto un po’ spiazzato. Porta con sé l’allegria. Non l’ho mai sentito parlare male di una persona. Che fosse un compagno o un avversario. Dava consiglio, ma non criticava mai. Per la Lazio c’è sempre stato, anche nei momenti più bui, facendo sacrifici. Mancano persone come lui, perché veramente rendono più gradevole la vita al prossimo».

