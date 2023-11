Manfredonia in ESCLUSIVA: «Juve-Inter senza una favorita. Questo Vlahovic è da cessione!». Le sue dichiarazioni

Lionello Manfredonia, ex Juventus, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue parole su Juve-Inter e i principali temi del momento in casa bianconera.

È la settimana di Juventus-Inter. Che partita si aspetta, c’è una chiara favorita

«È sempre il Derby d’Italia e una gara secca. Non c’è una chiara favorita, soprattutto dopo la sosta per le Nazionali. Bisogna vedere come torneranno tutti i giocatori impegnati dalle trasferte con le rispettive Nazionali».

Più in generale, guardando al campionato, qual è la sua favorita per lo Scudetto?

«Juve-Inter non sarà decisiva ed il campionato è ancora lungo. Personalmente credo che il Napoli possa rientrare con Inter e Juventus per giocarsi lo Scudetto fino alla fine del campionato».

Allegri contro Inzaghi. Chi preferisce al momento e come giudica il loro lavoro finora

«Il lavoro di entrambi gli allenatori è ottimo. Hanno un gioco abbastanza similare, non molto propositivo, ma concreto nelle ripartenze e sono molto vicini al calcio cosiddetto all’italiana. Sia Allegri che Inzaghi hanno iniziato molto bene la stagione e stanno andando oltre le aspettative di inizio stagione».

Allegri vince ma continua ad essere criticato per il gioco espresso. Lei che idea si è fatto? Questa Juve può fare meglio?

«Si può fare sempre meglio, ma ci sono stati troppi infortuni e squalifiche. Guardando la classifica, Allegri non avrebbe potuto fare molto meglio dal punto di vista dei risultati. Sicuramente però può migliorare il gioco della sua Juve».

Il confronto Vlahovic-Lautaro è al momento impietoso. Qual è il suo giudizio, la dirigenza dovrebbe valutare la cessione in estate?

«L’attaccante da quando è alla Juventus non ha ancora dimostrato di essere determinante in un club così glorioso, come lo era stato alla Fiorentina. Si deve ancora sbloccare, altrimenti credo che la dirigenza della Juve lo dovrà sostituire nelle prossime sessioni di mercato. Il club bianconero si è affidato a Giuntoli che è un maestro».

Chiesa, invece, è tornato a trascinare la Nazionale. Può essere il giocatore decisivo per Allegri?

«Chiesa è un giocatore da campionato inglese, ha il ritmo da Premier League. Sicuramente ha il motore giusto per scenari importanti e potrà essere decisivo anche contro l’Inter. L’importante è saper sfruttare al meglio le sue caratteristiche come sta facendo Spalletti in Nazionale».

Infine sul mercato, con Giuntoli alla ricerca di un centrocampista. Quale nome farebbe fare il salto di qualità ai bianconeri?

«Sul mercato invernale io a gennaio prenderei giocatori italiani già abituati al nostro campionato di Serie A. Come difensore centrale mancino faccio il nome di Calafiori che sta facendo benissimo a Bologna, e come centrocampista Colpani del Monza».

Si ringrazia Lionello Manfredonia per la disponibilità e la gentilezza mostrate in questa intervista.

