Piotr Zielinski in campo per Juve Napoli di dicembre? Cosa filtra sulle condizioni del centrocampista polacco

Il comunicato della Polonia sulle condizioni di Piotr Zielinski aveva spaventato l’ambiente Napoli, tranquillizzato però dagli ultimi aggiornamenti di Sky Sport.

Cos’è l’angina In parole povere il polacco ha una brutta tonsillite e un gran mal di orecchie, ma gli azzurri contano di recuperarlo già per la prossima gara con l’Atalanta. E di conseguenza dovrebbe essere a disposizione anche per il match contro la Juve in programma il prossimo mese.

