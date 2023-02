Lionello Manfredonia, doppio ex di Juventus e Lazio, ha parlato in vista della partita di stasera di Coppa Italia. Le dichiarazioni

Lionello Manfredonia, doppio ex di Juventus e Lazio, ha parlato a Juventusnews24. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

PARTITA – «È sicuramente una partita importante per entrambe le squadre, ma in particolare la Coppa Italia potrebbe essere l’unico obiettivo che la Juve può ancora centrare in questa stagione. Penso che sia più importante per la Juve che fino ad adesso ha deluso. Soprattutto nel reparto difensivo, dove mancano giocatori di personalità».

