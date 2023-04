Manfredonia sentenzia: «Vlahovic pagato troppo, Pogba ex campione». Il commento sui due bianconeri

Lionello Manfredonia, doppio ex di Lazio e Juve, ha parlato a Radio Bianconera.

MANFREDONIA – «Vlahovic deludente? Più che con l’allenatore io me la prenderei con il calciatore, l’ho guardato spesso giocare e mi sembra che la Juventus lo abbia pagato troppo, è un buonissimo centravanti ma in Italia c’è di meglio. Pogba è stato un grandissimo campione e purtroppo adesso temo non lo sia più, per il momento è stato una delusione e forse avrebbero dovuto pensarci meglio prima di investirci tanto».

The post Manfredonia sentenzia: «Vlahovic pagato troppo, Pogba ex campione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG