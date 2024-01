Mangala, l’intermediario chiama: «È interessato alla Serie A. Napoli e Juve…». Le parole sul centrocampista

Intervistato da Napoli Press, l’intermediario Enrico Sposato ha parlato di mercato ed in particolare di Orel Mangala, centrocampista classe 1998 del Nottingham Forest e della nazionale belga.

MANGALA – «Il giocatore è focalizzato sul Nottingham. Napoli e Juve? Sono due club immensi, due dei cinque italiani più importanti in Europa. Scommetto che qualsiasi giocatore sia affascinato da questi due club. Inutile dire che Juventus e Napoli abbiano ancora grande fascino, e suscitino interesse sia a livello tecnico che come società. Non ho dubbi che Orel abbia interesse a giocare in Serie A, soprattutto in una tra Juve e Napoli».

