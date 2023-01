Sono queste le parole a Sky Sport di Angelo Mangiante, ecco cosa dice di Zaniolo in chiave Milan, la situazione.

Il giornalista Angelo Mangiante a Sky Sport parla così della situazione di Zaniolo della Roma in chiave Milan, ecco cosa dice: “Zaniolo si sta allenando regolarmente in gruppo, ma non sarà convocato per il Napoli. Tra la Roma e il giocatore c’è il gelo. Oggi il suo agente parlerà con il Bournemouth per capire il progetto del club inglese. Vedremo se questo cambierà la valutazione di Zaniolo che al momento non accetta la corte del Bournemouth perchè nella sua testa finora c’è sempre stato il Milan.“

Conclude così: “Zaniolo è anche disposto a restare in giallorosso fino all’estate e vedere se il Milan farà un nuovo tentativo con la Roma. I giallorossi spera di avere oggi il sì di Zaniolo e poi andare sulla sua alternativa, vale a dire Ziyech, che verrebbe preso con i soldi ottenuti dalla cessione di Zaniolo al Bournemouth (30 milioni di euro più bonus più il 10% sulla futura prevendita).“

