Josip Brekalo è pronto ad iniziare la propria avventura con la Fiorentina. Le dichiarazioni del croato al suo arrivo a Firenze.

FIORENTINA – «Per me la Fiorentina è stata sempre la prima scelta, la prima opzione. Avevo altre possibilità in Italia e Spagna, ma ho voluto solamente i viola».

OBIETTIVI – «Voglio fare meglio rispetto agli anni passati, ho sempre voglia di migliorare. Quando non giochi tanto non puoi essere al cento per cento, ma tra due settimane sarò già pronto per dare una mano».

L’articolo Fiorentina, Brekalo: «Questa la mia prima scelta. In due settimane già pronto» proviene da Calcio News 24.

