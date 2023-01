Sono queste le parole del giornalista Bruno Longhi che su Radio Sportiva parla così di Skriniar e Dumfries in chiave Inter.

Il giornalista Bruno Longhi parla così del mercato Inter in casa, ecco le parole a Radio Sportiva: “All’Inter si parla quasi esclusivamente di Milan Skriniar, che l’acquirente ce l’ha ma il contratto in essere gli imporrà di finire la stagione in nerazzurro. Con tanto di fascia al braccio per la disperazione di chi crede ancora nelle bandiere.“

Conclude così il giornalista: “Si parla tanto di Denzel Dumfries, i suoi agenti stanno cercando di piazzarlo soprattutto in Premier League dove avrebbe parecchie spasimanti. Bisogna ricorda che i club inglesi hanno osservatori stanziali in Italia e chi ha guardato l’ultimo periodo dell’olandese non ha sicuramente mandato favorevoli relazioni sul suo conto.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG