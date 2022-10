Sono queste le parole di Filippo Maniero ex giocatore che parla del Milan in esclusiva su Milannews.it, ecco alcune sue parole.

Ecco le parole di Filippo Maniero, l’ex giocatore ta gli altri dei rossoneri e del Verona parla in esclusiva in una intervista a MilanNews.it ecco cosa dice sul Milan: “Penso che ci siano parecchie possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale. Il Milan giocherà due partite con grande motivazione, sa che vincendole dovrebbe passare il turno. Le partite di Champions non sono mai semplici ma il Milan ha fatto vedere che ci può stare benissimo in questa competizione, sono fiducioso“.

Conclude così sull’argomento: “La gara contro la Dinamo Zagabria secondo me sarà determinante, anche se il Milan non troverà un ambiente facile. Vincendo proprio questa, nell’ultima gara di San Siro ci sarà la possibilità di qualificarsi davanti al proprio pubblico e quindi la squadra sarà motivata. Questo sarà lo spartiacque decisivo“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG