Manna lascia la Juventus? Un club di Serie A sul direttore della Next Gent. Attenzione all’effetto domino con Giuntoli

L’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juventus potrebbe generare un effetto domino che alla fine potrebbe portare l’attuale direttore del progetto Next Gen Giovanni Manna a diventare il nuovo ds dell’Empoli.

A spiegare la situazione è il giornalista Giovanni Albanese: «Giuntoli al lavoro per liberarsi: solo dopo sarà nelle condizioni di chiudere con la #Juventus. Il #Napoli ragiona su #Polito (che ha la stima di De Laurentiis) ma Accardi resta in pole. Nel caso di partenza di quest’ultimo, l’Empoli valuterebbe il ritorno di Carli o Pecini o qualche giovane promettente: occhio a Goretti (neo promosso in B con la Reggiana) e soprattutto a Manna (regista della NextGen juventina negli ultimi anni)».

