Manna sul nuovo centrocampista: «Rosa pensata con due calciatori in più. A gennaio…». Le parole del dirigente della Juve

Giovanni Manna, a margine del Premio USSI come miglior dirigente, ha parlato anche di mercato. L’annuncio del dirigente della Juventus.

OBIETTIVO CENTROCAMPISTA – «È normale che la rosa era stata pensata con due calciatori in più. In questo momento siamo riusciti a sopperire a queste assenze in modo assolutamente positivo. Il mister è stato bravo e i giocatori si sono fatti trovare pronti. Ripeto, se ci saranno opportunità cercheremo di coglierla ma non è necessario».

