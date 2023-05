Manovra stipendi Juve: deferiti anche sette dirigenti. TUTTI i dettagli nella vicenda che riguarda il club bianconero

La Procura FIGC, oltra al deferimento della Juve per quanto riguarda la manovra stipendi, ha deferito anche sette dirigenti. Di seguito i dettagli.

RAPPORTI CON GLI AGENTI – Su questo tema viene contestata a Agnelli, Paratici, Nedved, e inoltre a Federico Cherubini, Head of Football Teams &Technical Areas, Giovanni Manna, D.S. della Under 23, Paolo Morganti, Head of Football Operations, Stefano Braghin, Direttore Settore Giovanile (attuale Head of Juventus Women), ciascuno per quanto di rispettiva competenza, “la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità, sia in via autonoma che in violazione e/o elusione di quanto previsto dall’art. 6.2, paragrafo 7, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC e in concorso con alcuni agenti in relazione ad una serie di trasferimenti, rinnovi di contratto o sottoscrizione di contratto da professionista”.

The post Manovra stipendi Juve: deferiti anche sette dirigenti. TUTTI i dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG