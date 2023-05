Precedenti Empoli Juve: cosa c’è dietro la sfida del Castellani, valida per la 36esima giornata di Serie A – VIDEO

Con il pareggio ottenuto a Genova da Piccoli al terzo minuto di recupero l’Empoli ha ottenuto la salvezza matematica. L’allenatore Paolo Zanetti ha fatto l’elogio del suo gruppo, dicendo di non essere mai stato tradito durante l’anno. La Juve è seconda in classifica, con un +8 sul Milan che è quinto. I bianconeri arrivano dal 2-0 sulla Cremonese firmato da Fagioli e Bremer.

Totale gare: 13. Vittorie Empoli: 2. Pareggi: 2. Vittorie Juventus: 9

Ultima vittoria Empoli: 1998-99 1-0 26′ Bianconi (sulla panchina bianconera c’era Ancelotti che aveva sostituito Lippi durante la stagione)

Ultimo pareggio: 2007-08 0-0 (la Juve è guidata da Claudio Ranieri)

Ultima vittoria Juventus: 2021-22 2-3 32′ Kean, 42′ Zurkowski, 45+2′ Vlahovic, 66′ Vlahovic, 76′ La Mantia (una delle partite più belle di Vlahovic in bianconero: non solo per la doppietta, ma per l’intera prestazione)

Memorabile: 2018-19 1-2 28′ Caputo, 54′ Cristiano Ronaldo rig., 70′ Cristiano Ronaldo (CR7 realizza il gol vittoria con uno straordinario tiro dalla distanza)

The post Precedenti Empoli Juve: cosa c’è dietro la sfida del Castellani – VIDEO appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG