Intervistato da Adnkronos, Luciano Moggi ha parlato così di Juventus. Le dichiarazioni dell’ex dirigente bianconero.

NUOVA PENALIZZAZIONE DELLA JUVE – «Non so perché non conosco i libri contabili. Il caso plusvalenze sembra quasi fuori posto, nei regolamenti non è previsto questo illecito. Se la Juve è quotata in borsa ed ha introiti per questo motivo ci può stare. Se arriverà una penalizzazione la riterrò ingiusta, ora decideranno i giudici e vedremo come interpreteranno i fatti e quale sarà la loro sentenza».

ALLEGRI – «Non è in bilico. La Juventus è seconda in campionato ed ha sfiorato la finale di coppa, è mancata solo un po’ di fortuna. Ieri i bianconeri non hanno demeritato. Abbiamo fatto una buonissima partita considerando anche che l’avversario non era una big, avevano una difesa ballerina e la Juve ha impegnato seriamente il loro portiere. Purtroppo il calcio è anche questo, loro hanno segnato un gol in più e andranno in finale. Dispiace perché ieri è stata una delle poche volte che la Juve ha avuto una buona produzione offensiva. Rimane un po’ di amarezza».

