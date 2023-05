Erik Lamela, attaccante del Siviglia, ha parlato così dopo la vittoria in semifinale contro la Juve. Le sue dichiarazioni

A Movistar+, Erik Lamela ha parlato dopo Siviglia Juve.

PAROLE – «Che altro posso chiedere? È stato incredibile fin dal primo minuto. In un anno che per noi è stato così complicato guarda dove siamo ora. Alla fine mi sono passate tante cose per la testa, i momenti positivi, l’euforia. Siamo a un passo dal titolo ed è una grande opportunità. È una serata che ricorderò per sempre, è qualcosa di incredibile giocare qui. La mia famiglia è arrivata da Buenos Aires per vedere la partita… L’ho sognato ieri, l’ho sognato oggi, l’ho pensato tutto il tempo e si è avverato. L’atmosfera è stata incredibile, qualcosa di unico, non ci sono parole».

