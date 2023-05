Penalizzazione Juve per il caso stipendi: cosa può succedere nella nuova inchiesta che riguarda il club bianconero

Via ad un nuovo processo per la Juve, deferita per il filone riguardante la manovra stipendi e che a giugno si presenterà in aula per questa inchiesta.

Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, l’eventuale penalizzazione su questa vicenda specifica dovrebbe quindi essere comminata nella stagione 2023/24.

