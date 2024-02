Manzo analizza Milan Atalanta: «Ai rossoneri è mancata questa cosa. E contro la Lazio…». Le dichiarazioni

L’ex calciatore del Milan Manzo ha analizzato a TMW News la prestazione dei rossoneri contro l’Atalanta.

PAROLE – «A volte i rossoneri mancano di un attaccante, Giroud a parte, che faccia gol. Le occasioni ci sono in effetti e domenica non ha praticamente mai sofferto. Con la mole di gioco che ha fatto, la squadra non è stata cattiva nei momenti in cui doveva andare in vantaggio. Ora affronterà la Lazio che è in difficoltà ma che ha comunque tirato fuori prestazioni vincendo e giocando di rimessa, cosa che non è nella filosofia di Sarri. Il Milan dovrà cercare di fare la partita pur sapendo che i biancocelesti hanno giocatori che ti possono creare problemi».

