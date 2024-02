Theo Hernandez via dal Milan? Aumentano le sirene estere: il punto sull’ingaggio e sul futuro del terzino. Le ULTIME sul francese

Theo Hernandez è tra i rossoneri più apprezzati all’estero: le grandi prestazioni del terzino francese non sono passate inosservate non solo in Bundesliga, dove è forte il Bayern Monaco, ma anche in Premier League e in Arabia. Su quest’ultima destinazione alcuni emissari della Saudi Pro League hanno avuto dei contatti con l’entourage del rossonero anche se Theo vorrebbe continuare la sua carriera in Europa.

A riportarlo è Matteo Moretto che ha analizzato a SOS Fanta anche l’ingaggio del numero 19 rossonero. In questo momento Theo percepisce 5 milioni di euro, senza bonus, con una valutazione di circa 70/80 milioni di euro. Il calciomercato Milan, ad oggi, non ha ancora attivato nessuna trattativa per il prolungamento contrattuale.

