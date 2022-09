Sono queste le parole di Andrea Manzo a TMW News, che parla così del Milan, le parole dell’ex calciatore rossonero.

L’ex calciatore rossonero, Andrea Manzo parla a TMW News, così si esprime sul Milan: “Il Milan è una squadra matura, sa gestire la gara. I giocatori sono consapevoli di aver vinto il campionato e ora sono ripartiti col piglio giusto. Stanno facendo un lavoro interessante e c’è un Giroud, anziano calcisticamente ma che è un uomo guida. Sta facendo da chioccia ai ragazzi.“

sede Milan

Conclude sull’Udinese: “Sottil è bravo, Marino è un gran conoscitore di calcio, l’ho avuto come presidente ad Avellino. Sa scegliere i calciatori, Pozzo inoltre ha lavorato bene negli anni, qualche volta le cose sono andate meno bene ma è stata costruita una squadra per poter far risultati buoni. E l’Udinese è in alto con merito perchè gioca bene. Beto? Fa salire la sqaudra, in area è un giocatore di peso. Deulofeu mette poi in difficoltà gli avversari, salta l’uomo e crea occasioni.“

