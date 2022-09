Ecco le parole di Fabio Caressa, che parla ai microfoni di Sky Sport dei rossoneri del Milan, così si esprime il giornalista.

Sono queste le parole del giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa che si esprime così sul Milan: “Il Milan è nettamente la squadra più consapevole del campionato. Quando tu hai un’idea, una filosofia, l’hai applicata, lo hai detto ai ragazzi che scendono in campo e i ragazzi vedono che quello che gli viene detto è l’effettiva realtà, i giovani si mettono in mostra, i “vecchi” si mettono al servizio degli altri, funziona tutto. E’ solo da non roviarlo adesso il giocattolino, perchè magari nel corso della stagione qualche difficoltà potrà arrivare, bisognerà rimanere saldi lì.” Conclude così.

Milanello

A TMW Radio, Stefano Impallomeni parla così della Champions: “Io credo che Inter e Juventus debbano vincere entrambe. La Juve avrà la rabbia per la partita della Salernitana, contro un Benfica che è tosto. L’Inter sulla carta ha un avversario abbordabile. Il Napoli viene dalla vittoria col Liverpool ma non deve sottovalutare il Rangers. Il Milan incontra una sorprendente Dinamo, che ha talento.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG