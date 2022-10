Maradona Jr: «Kvara meglio di Leao, è un giocatore impressionante». Le parole del figlio del Pibe de Oro

Diego Maradona Jr ha parlato così del confronto tra Leao e Kvaratskhelia proposto oggi dal Corriere dello Sport.

«Leao mi piace molto, ma scelgo Kvaratskhelia, è un giocatore impressionante. Va a destra e a sinistra senza differenza, calcia bene, crossa e poi finalmente vedo un esterno che non ha paura di andare nell’uno contro uno. Per me, essendo un 2001, è destinato a diventare un fuoriclasse».

