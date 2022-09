Sono queste le parole di Matteo Marani ospite a SKY, parla così del Milan e del belga De Ketelaere che gioca al posto di Diaz.

Parla così Matteo Marani negli studi di SKY, così sul Milan e del nuovo acquisto belga De Ketelaere: “Necessità e opportunità. I cambi, dunque, diventano importanti; la cosa fondamentale è non subire la rotazione: c’è bisogno che sia frutto di programmazione. Non gioca Diaz? Gioca De Ketelaere e il Milan ne guadagna.“

Gustavo Ghezzi a TMW parla così del mercato: “Dybala ha fatto la scelta più giusta. Farà un grande campionato e sarà importante anche per la Nazionale Argentina. Il Milan ha preso i calciatori giusti. E poi ci sono i vecchietti come Corvino che è sempre pronto a stupire.“

Charles De Ketelaere

Leonardo Semplici, allenatore parla così a TMW Radio: “In Serie A sono arrivati giocatori importanti, punterei su De Ketelaere, Kvaratskhelia e la conferma di Leao. Come allenatore tra i top punto su Allegri, tra gli emergenti invece scelgo Alvini della Cremonese. La Fiorentina si è posizionata bene confermando il valore della rosa e soprattutto il suo allenatore. Non sarà facile consolidarsi, ma si è creato un bell’entusiasmo per creare qualcosa di positivo.“

