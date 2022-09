Matteo Marani intervenuto a SkySport24, ha detto la sua sul Milan e sul buon inizio di stagione dei rossoneri

Matteo Marani intervenuto a SkySport24, ha detto la sua sul Milan e sul buon inizio di stagione dei rossoneri:

«L’anno scorso il Milan avrebbe meritato anche di più in Champions League. Il Milan è in costante crescita, ha base solide e riesce a crescere ogni anno. Quando fa parecchio turnover fa un po’ più di fatica, ma questo discorso vale un po’ per tutte le squadre. Ora c’è anche una proprietà nuova, sono curioso di vedere cosa farà Cardinale che ha voluto fortemente il club. Lui è portato a sviluppare lo sport e lo vorrà fare anche al Milan»

