Marani: «Il problema è che i club di Serie A non comprano più giocatori dalla Lega Pro». Le dichiarazioni del presidente del terzo campionato

Nell’incontro online con la stampa, Matteo Marani ha parlato della situazione della Serie C. Le dichiarazioni riportate da tmw.

Le sue parole: «La Serie C deve essere un giusto mix fra calciatori giovani ed esperti. Il problema in quest’ottica è che non c’è più sbocco verso l’alto. C’è un tappo. Prima i calciatori crescevano in C, facevano palestra in B e poi approdavano nel grande calcio. Adesso invece si è creato uno sbarramento che ingolfa il sistema. Anche in questo caso, però non si può ragionare a compartimenti stagni. Serve una riforma di sistema in modo che la Serie A compri dai club di Lega Pro».

