Sono queste le parole di Matteo Marani a Sky Sport dove analizza il derby vinto della Juventus contro il Torino.

Ecco le parole di Matteo Marani a Sky Sport sulla Juventus dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino: “La Juve deve e può giocare meglio. Il punto positivo è che ha Vlahovic che ha sempre segnato nelle vittorie. Ci sarà un motivo. L’investimento fatto un anno fa dà grande sollievo, in mezzo alle difficoltà riuscire a fare la differenza, e non mi riferisco solo al gol, ma anche per l’apporto che dà alla squadra è importante. Non si nasconde mai, ha grande forza fisica e morale ed è un punto da cui ripartire.“

Sempre a Sky Sport, Giancarlo Padovan da la sua opinione: “Hanno visto gli ultimi 10 con grande sofferenza, la Juve si difendeva e non ripartiva più. Però sono d’accordo sulla Juve diversa dal solito, tranne che per la prima mezz’ora che è stata agghiacciante. Cuadrado sbagliava tutto, ho visto una squadra che aveva paura, che era intimorita dal fatto che poteva solo vincere. Sapeva di non poter sbagliare ma sbagliava di più. Poi ha visto che il Toro non era così aggressivo come pensava e ha cominciato a vedere la porta.”

