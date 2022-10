Matteo Marani, presente negli studi di SkySport, ha parlato così del Milan in vista dell’impegno in Champions League

Matteo Marani, presente negli studi di SkySport, ha parlato così del Milan in vista dell’impegno in Champions League:

«Il Milan è costantemente cresciuto in questi anni. Lo ha fatto in campionato, arrivando anche a vincere lo scudetto, ma ora deve farlo anche in Europa un po’ per la sua storia e un po’ perchè questo gruppo ha bisogno di crescere. Andare avanti in Champions League porta poi anche nuovi introiti da utilizzare poi per rinforzare la squadra. De Ketelaere? E’ giusto aspettarlo, ma anche lui deve andare incontro a questa attesa»

