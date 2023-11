Marani sicuro: «La Primavera non potrà mai formare come una Seconda Squadra». Le dichiarazioni del presidente della Serie C

Matteo Marani, a margine dell’evento Calcio invenzione infinita, ha affrontato così il tema delle seconde squadre in Serie C.

Le dichiarazioni: «La Primavera non potrà mai formare quanto un’esperienza in Serie C. Sia per il livello tecnico che per il confronto con giocatori più grandi. I criteri per le seconde squadre ci sono e vogliono l’inserimento in caso di mancata iscrizione. Credo che da parte della Serie C l’ok alle seconde squadre sia stato un atto di generosità. Andiamo avanti, senza forzature e con il rispetto delle regole che già ci sono».

