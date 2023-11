Giaccherini: «Juve forte, tra le favorite per lo scudetto. Conte? Tutti lo vorrebbero come allenatore…». Le dichiarazioni dell’ex bianconero

L’ex Juventus Emanuele Giaccherini ha parlato “1 Football Club” su 1 Station Radio.

JUVE DA SCUDETTO? – «E’ una squadra forte. I bianconeri vantano giocatori completi in avanti, solidità difensiva ed il vantaggio di non disputare le coppe. È una delle favorite, certo».

CONTE AL NAPOLI? – «Sarebbe anche brutto fare certe considerazioni adesso. Garcia sta facendo un buon lavoro, a mio avviso. Non è facile dare la propria impronta dopo poco tempo, e il tecnico francese ci sta riuscendo. Conte, naturalmente, è un allenatore che vorrebbero tutti, capace di garantire nell’immediato la propria impronta. Con una rosa attrezzata per vincere, come quella dei partenopei, Antonio può essere un allenatore papabile, anche se il leccese ha messo in chiaro le sue intenzioni».

SCOMMESSE – «Chi ha sbagliato è giusto che paghi. Se è vero che sono soltanto ragazzi, è altrettanto vero che sono dei privilegiati. Chiunque altro vorrebbe aprire gli occhi la mattina e svegliarsi calciatore di Serie A. Non voglio condannarli ma, allo stesso tempo, nemmeno giustificarli. Durante i ritiri, arrivavano i commissari dell’antiscommesse e antidoping per spiegarci cosa non potevamo fare».

