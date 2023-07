Matteo Marani, presidente di Lega Pro, si è espresso così a proposito del tema Seconde squadre. Le sue dichiarazioni

Intervenuto a margine dell’evento “Terzo Tempo”, il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha parlato così delle Seconde squadre.

ATALANTA UNDER 23 – «Incominciamo col dire intanto che c’è stata una disponibilità importante da parte dei nostri club e da parte della Lega. Noi non abbiamo detto no alla possibilità di seconde squadre. Abbiamo detto che siamo pronti perchè qui è una questione di sistema, riguarda tutto il calcio italiano. Mai come oggi è attuale il tema dei settori giovanili e quindi dell’impegno che tutti ci dobbiamo assumere rispetto al bene principale che è quello del movimento azzurro. Voi che siete attenti osservatori e vi occupate a tempo pieno del nostro campionato non vi sarà sfuggito che anche col minutaggio abbiamo cambiato. Abbiamo puntato molto sui settori giovanili dando un premio maggiore ai ragazzi che vengono dei settori giovanili».

