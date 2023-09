L’Inter ha perso l’imbattibilità stagionale e la vetta solitaria nella classifica di Serie A per via della rimonta subita mercoledì scorso in casa dal Sassuolo. Molteplici i capi d’accusa mossi alla squadra e soprattutto all’allenatore anche se si tratta solamente del primo passo falso dei nerazzurri. In moltissimi hanno criticato lo scarso affidamento al turnover da parte dell’allenatore: in effetti Lautaro Martinez, Bastoni e Mkhitaryan, coloro che giocano più spesso (anche in nazionale), sono coloro che sono apparsi più appannati. Non si può però non sottolineare che il K. O. rimarca i tratti delle numerosissime sconfitte della passata stagione: l’Inter è uscita dalla partita dopo aver segnato il primo e unico suo goal del match. Nella ripresa c’è stato quasi un monologo neroverde e per molti addetti ai lavori questo può essere dovuto alla presunzione dei giocatori di Inzaghi.

delusione Inter Dzeko Acerbi Srkiniar

Il commento

È dello stesso avviso Luca Marchegiani che a Sky Sport ha commentato così il risultato di mercoledì: “L’atteggiamento del secondo tempo dell’Inter è stato deludente. Finora aveva preso un gol solo e ha sempre avuto solidità in difesa, questo ha dato troppa sicurezza contro un avversario difficile da affrontare, il Sassuolo ha talento, qualità e gioca. L’Inter ha un po’ perso di cattiveria agonistica, a San Sebastian prima ma anche con l’Empoli. E’ difficile giocare ogni tre giorni anche dal punto di vista delle energie nervose, trovare la continuità”.

L'articolo proviene da Notizie Inter.

