L’ex giocatore Luca Marchegiani, parla così a Sky Calcio Club, ecco cosa dice sul Milan l’ex portiere contro la Lazio.

Sono queste le parole dell’ex calciatore Luca Marchetti, ecco cosa dice l’ex portiere della Lazio sul Milan a Sky Calcio Club: “Il Milan non aveva una ripresa facile. Mi è piaciuto per come ha interpretato la partita. Tonali ha fatto la seconda punta per tutto il primo tempo, creando grandissimi problemi alla Salernitana. Tonali si muove tantissimo, ha capacità di lettura, organiche e fisiche. Il Milan occupa il campo benissimo sempre con giocatori diversi in varie posizioni e per questo è difficile da contrastare“.

TMW Radio, Impallomeni parla così dei rossoneri: “Ha dimostrato di avere ancora una volta anima, Pioli ha risolto ancora una volta la situazione. E’ già un segnale importante per il campionato. Credo che sia un campionato più aperto che mai, indipendentemente da quello che farà il Napoli“.

