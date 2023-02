Luca Marchegiani parla a TuttoSport, ecco cosa dice l’ex calciatore e portiere sul derby di Milano tra Milan e Inter.

Ecco cosa dice l’ex portiere a Tutto Sport, Luca Marchegiani si esprime così sul derby tra Inter e Milan: “Una partita fondamentale per le due squadre. Non credo più di tanto per la classifica, come lo è stata nell’ultimo campionato, ma perché Inter e Milan stanno attraversando un momento cruciale della loro stagione e credo che, esattamente come l’anno scorso, le conseguenze di questa partita potrebbero essere determinanti nella prosecuzione del loro percorso“.

Conclude così: “Lo è al 90% perché è stata una gara giocata da troppo poco per essere stata dimenticata ed è stata anche una partita che ha detto tanto, vista la differenza che c’è stata tra le due squadre. Per questo credo che i giocatori se la portino dentro quella gara: chi per voglia di rivalsa, chi avendo maturato la convinzione di sentirsi superiore.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG