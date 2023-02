La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione dell’Inter in vista del derby, ecco la situazione della rosa.

Ecco le parole scritte della Gazzetta dello Sport che analizza come arriva l’Inter al Derby contro il Milan: “Sarà un derby al completo per Simone Inzaghi. Il tecnico di Piacenza ha recuperato per la panchina Brozovic e Handanovic e dunque potrà contare su tutti gli effettivi. Compreso Milan Skriniar che ha chiarito la sua posizione con la società, i compagni e la Curva Nord: sarà a disposizione come prima del Psg-gate“.

Conclude così il giornale su Skriniar: “Resta adesso da capire se il difensore inizierà dal 1′, come successo nel derby di Riad e poi nella sfida casalinga contro l’Empoli (quando fu espulso), o se si accomoderà in panchina, con Darmian a completare la linea dei tre dietro e Dumfries sulla fascia destra. Esisterebbero anche altre due soluzioni, a dire la verità: l’utilizzo di D’Ambrosio o di De Vrij come marcatori di destra, ma entrambi rischierebbero di faticare contro Leao. Sensazioni? Al momento la conferma di Darmian nei tre dietro, con Dumfries a destra sembra favorita. La decisione definitiva però non è presa“.

