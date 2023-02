Sono queste le parole di Franco Vanni, il giornalista parla così a FcInter1908.it dell’Inter, ecco cosa dice il giornalista.

Ecco le parole di Franco Vanni, ecco cosa dice il giornalista a FcInter1908.it dove analizza l’Inter: “Io do un giudizio estremamente positivo alla stagione di Inzaghi e dell’Inter. I nerazzurri sono agli ottavi di Champions, hanno vinto la Supercoppa Italia, sono in semifinale di Coppa Italia e sono secondi in campionato.“

Conclude così: “Certo, dispiace vedere l’Inter così distanziata, ma davvero mai come questa volta possiamo farne un discorso di episodi: Calcolando i punti persi contro Empoli e Monza, l’Inter avrebbe potuto avere già cinque punti in più in classifica. Vero che l’Inter ha perso qualche partita di troppo, ma il giudizio resta molto positivo. Non dimentichiamo che Inzaghi non ha praticamente mai avuto a disposizione Lukaku e Brozovic quasi mai. Senza contare che ha ereditato una squadra che Antonio Conte aveva definito ‘troppo scarsa’ per poter vincere qualcosa. Bisogna sempre mettere tutto nel quadro prima di dare giudizi.“

