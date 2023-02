Ecco le parole di Mattia Perin, il portiere della Juventus parla JTV dopo la vittoria contro la Lazio in Coppa Italia.

Sono queste le parole del portiere della Juventus, Mattia Perin che parla dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro la Lazio, ecco cosa dice a JTV: “Abbiamo fatto una prestazione come si deve, le prestazione come questa sono quelle che ci hanno permesso di fare otto vittorie e otto clean sheet consecutivi, quando siamo questi dal punto di vista dell’atteggiamento e del carattere, siamo difficili da battere. anche dal punto di vista delle energie, non puoi essere sempre al 100% e in futuro dovremmo essere bravi quando non saremo al 100% dovremo tirare fuori qualcosa in più. Sicuramente abbiamo avuto una reazione d’orgoglio dopo la sconfitta contro il Monza, che sappiamo che non siamo stati all’altezza di questa maglia e contro la Lazio abbiamo dato una bella risposta.”

Conclude così: “La differenza? L’atteggiamento. I risultati non si possono controllare ma quello che mettiamo in campo, l’atteggiamento, la voglia, il carattere, vincere i contrasti, quello puoi deciderlo di mettere e se giochiamo così siamo difficili da battere. Inter? Il passato non conta più, conta Salerno, dove dobbiamo fare punti. Come state dopo la penalizzazione? Dobbiamo essere bravi a trascinare i giovani che ci stanno dando una mano dal punto di vista della freschezza e diventare ancora più squadra di quello che siamo stati in passato perché è proprio lì che si vedono gli uomini e il carattere e dobbiamo riuscire a costruire anche nei periodi di crisi“.

