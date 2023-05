L’opinionista di Sky Luca Marchegiani si è espresso all’emittente sulla stagione dei nerazzurri. Le sue dichiarazioni verso Inter-Milan

Marchegiani ha commentato così la crescita dell’Inter nelle ultime settimane:

“Inzaghi è stato bravo a portare la squadra in queste condizioni in questo momento, le stagioni si decidono in questo momento e i giocatori stanno bene bene”.

L'articolo Marchegiani: «Inzaghi? Ecco in cosa è stato bravo» proviene da Inter News 24.

