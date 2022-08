Luca Marchegiani parla a Sky del Milan, ma soprattutto per quanto riguarda il paragone De Ketelaere con l’ex pallone d’oro Kakà.

Sono queste le parole di Luca Marchegiani intervistato a Sky, che parla del Milan e del confronto tra Kakà e De Ketelaere: “L’attenzione in Milan-Bologna era anche per valutare la prestazione, le caratteristiche e l’adattabilità di De Ketelare al Milan. De Ketelaere è indiscutibilmente bravo, secondo me è un po’ più seconda punta rispetto a Kakà. La caratteristica tecnica che li differenzia molto è che mentre Kakà aveva una pulizia di controllo forse unica, De Ketelaere è ancor più ruvido.“

sede Milan

A DAZN, Massimo Ambrosini conclude così sul belga: “Ha le caratteristiche del giocatore moderno: forza, velocità e resistenza. Pioli ci ha escluso di vederlo partire largo a destra; potrebbe essere sì un sacrificio visto che lui sta meglio in mezzo, ma secondo me potrebbe giocare sull’esterno. Magari non sarebbe l’ideale, ma non sarebbe così sprecato.“

