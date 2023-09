L’ex estremo difensore Luca Marchegiani ha espresso il suo parere sul derby milanese vinto dai nerazzurri.

L’Inter si sta rendendo protagonista di uno spettacolare inizio di stagione condito da 4 vittorie in altrettante partite. Sabato scorso lo straordinario derby vinto col punteggio di 5-1 ha testimoniato ancora una volta lo splendido stato di forma della squadra di Inzaghi. Luca Marchegiani a Sky Calcio Club ha commentato così Inter-Milan ma non solo. “L’Inter di queste prime 4 giornate dà l’impressione di essere quasi imbattibile. Ho sempre apprezzato la capacità di Pioli di cambiare il volto alla squadra, questa posizione di Calabria costantemente in mezzo al campo non mi convince. Troppo sistematica, non crea sorprese, un terzino a distribuire il gioco, gli complica le cose. Se dall’altra parte una squadra riparte velocemente fatica a rimettersi a posto”.

Federico Dimarco

L’ex calciatore evidenzia la crescita di diversi singoli della squadra di Inzaghi: “All’Inter devi togliere la verticalizzazione sugli attaccanti, soprattutto su Thuram. Non è mai stato anticipato, ed è fondamentale per il gioco dell’Inter. Nell’Inter sono cresciuti dei giocatori, Dimarco e Dumfries all’inizio della scorsa stagione non erano questi”. Marcus Thuram ha vinto praticamente tutti i duelli personali con Thiaw mentre Dumfries sembra aver innalzato in generale il proprio livello: anche in nazionale l’olandese sta rendendo molto meglio di quanto fatto prima. La stagione è solo alle prime gare e quindi urgono altre numerose conferme.

