Marchegiani: «Mi aspettavo una stagione del Milan più da protagonista». Le parole del giornalista sulla stagione rossonera

Luca Marchegiani ha parlato ai microfoni di Sky Sport della stagione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Non si può dire bella o brutta. Bisogna guardare i presupposti alla partenza. A mio parere il Milan si era rinforzato in estate e mi aspettavo una stagione più da protagonista, che potesse lottare di più per lo Scudetto; ha fatto un’ottima Champions che nobilita questo quarto posto essenziale. È assolutamente una stagione positiva, ma non esaltante»

