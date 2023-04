L’ex portiere Luca Marchegiani ha commentato l’episodio del gol subito da Onana in Salernitana-Inter da parte di Candreva

Intervenuto fagli studi di Sky Sport durante Sky Calcio Club, Luca Marchegiani ha detto la sua sul gol subito da Onana sul tiro-cross di Candreva in Salernitana-Inter.

LE PAROLE DI MARCHEGIANI-: «Se il portiere, con un tiro da quella posizione, si pone l’obiettivo quello di non prendere gol, non lo prende mai In quel momento l’intenzione di Onana, però, era quella di uscire visto che la postura di Candreva suggerisce un cross in arrivo. In questo caso, il camerunense è meno frontale rispetto alla palla, che gli rimane subito dietro la schiena e la sua reazione non è coordinata. I due passettini indietro gli fanno perdere quella frazione di secondo per arrivare sul pallone».

L'articolo Marchegiani: «Onana sbaglia sul gol di Candreva. Vi spiego perché» proviene da Inter News 24.

