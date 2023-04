Non arrivano buone notizie dal ritiro della Nazionale Italiana femminile, dove la calciatrice dell’Inter Women Flaminia Simonetti ha subito un infortunio

La centrocampista dell’Inter Women, Flaminia Simonetti ha subito un infortunio durante il ritiro con la Nazionale Italiana femminile. La calciatrice ha lasciato il ritiro, come riferito dall’Ansa.

«Per la sfida contro la selezione sudamericana, 26/a nel Ranking Fifa, la Ct dovrà fare a meno di Flaminia Simonetti, costretta a saltare il match nella ‘sua’ Roma, dove l’Italia non gioca da 20 anni. La centrocampista dell’Inter, a causa di un problema muscolare al polpaccio destro, in questi giorni ha sostenuto allenamenti differenziati e si è sottoposta alle terapie del caso, ma non essendo disponibile per la partita di martedì è stata esclusa dalla lista delle convocate e in queste ore lascerà Coverciano».

