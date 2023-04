Christian Panucci, ex calciatore con un passato anche all’Inter, ha detto la sua sulla stagione dei nerazzurri tra campionato e coppe

Intervenuto ai microfoni dell’agenzia AGI, Christian Panucci ha parlato della stagione dell’Inter, sia in campionato che in Champions League.

STAGIONE E RESPONSABILITÀ –: «L’Inter in campionato è in crisi dall’inizio; non può perdere dieci partite in un campionato italiano dove a parte 2-3 squadre le altre sono abbordabili. La prova è il fatto che in Champions League fanno benissimo, è un problema di gruppo. Simone Inzaghi deve accendere la luce; le responsabilità sono sempre esclusivamente del tecnico, perché è lui che paga. In questo momento si sente sotto pressione, ma ora ha un’occasione in Champions per zittire tutti un’altra volta. Credo che ormai sia giusto tenerlo fino alla fine, poi si faranno le valutazioni».

LUKAKU-: «In Europa fa fatica, in Serie A può fare bene contro squadre di medio livello ma in Europa serve il Lukaku al 100% che sin qui non abbiamo mai visto. Per me, per come gioca l’Inter è più importante di Edin Dzeko».

CALHANOGLU O BROZOVIC?-: «Calhanoglu ha fatto benissimo, ma io sono innamorato di Brozovic perché è il playmaker ideale per l’Inter».

LAUTARO E LA CHAMPIONS-: «Queste sono partite da giocatori veri, spero che sia la serata giusta quella di martedì. Chi passa Assolutamente l’Inter, poi ci sarà derby in semifinale col Milan».

