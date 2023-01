Ecco cosa dice l’ex giocatore Luca Marchegiani, l’ex portiere a Sky Sport parla così del Milan, ecco come analizza.

L’ex calciatore, ed anche ex portiere parla così a Sky Sport 24 del momento del Milan, così Luca Marchegiani: “Credo che debbano esserci freddezza e calma. È una crisi che va aggredita in qualche modo, ma mantenendo la calma. Non va assolutamente messo in discussione quello che ha portato il Milan a delle premesse che hanno preceduto questo momento, ma è comunque una situazione preoccupante.“

Impallomeni a TMW analizza così la situazione: “Sono due le cause. Il discorso infortuni è clamoroso, lo scorso anno è stato nascosto dallo spirito di gruppo di giocatori che sono andati al di là del loro valore. E forse tutti hanno pensato che potesse essere più facile del previsto. Confermarti non è semplice. Mai visto così in difficoltà Pioli, sarà determinante Ibrahimovic anche con le sue smorzate dialettiche nello spogliatoio, così come Maldini.“

